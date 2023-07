Ideaal zomerdrankje: zo maak je zelf een scroppino

Een scroppino wordt gemaakt van citroensorbetijs, wodka of grappa, maar wordt ook vaak met prosecco gemaakt. Het drankje is waarschijnlijk ontstaan in de Italiaanse regio Veneto, waar het in dialect sgropìn wordt genoemd.

Het verhaal wil dat de cocktail in de jaren 70 is ontstaan toen twee broers die een hotel runden, per ongeluk een te grote lading wodka hadden besteld. Om deze wodka toch aan hun klanten te kunnen verkopen, sloegen ze aan het experimenteren, waarna de scroppino werd geboren!

Nodig voor 4 glazen:

4 bolletjes citroensorbet,

200 ml koude prosecco,

120 ml koude wodka

Bereiding:

Doe alle ingrediënten in een blender of een kom die geschikt is voor een staafmixer. Pulseer tot een gladde crème. Verdeel over koude glazen en serveer direct.