Dagrecept: Karbonades met bieslooksaus

Een aantal dagen in een boot of camper zie ik wel voor me, maar hardcore kamperen in een tentje; daarvoor hou ik net te veel van een bed, haha. Toch weer ik zeker dat velen staan te popelen om weer te vertoeven in de buitenlucht. Hierbij een recept om alvast in de stemming te komen, uit Het caravan kookboek (Karakter Uitgevers).

Verhit wat olie in een kleine koekenpan en bak de ui en bleekselderij tot de ui mooi glazig is. Schenk de witte wijn (of eventueel appelcider) en bouillon erbij en laat de vloeistof voor ongeveer de helft inkoken. Voeg dan de slagroom en ten slotte het gehakte bieslook toe.

Bak intussen de varkenskarbonades in een koekenpan gaar (hoe lang dat duurt, hangt af van de dikte van het vlees ). Zodra ze gaar zijn, kun je het kookvocht uit de pan toevoegen aan de bieslooksaus, die hierdoor nog meer smaak krijgt. Giet de saus over de karbonades en dien meteen op. Lekker met gebakken aardappeltjes of rijst.

Nodig voor 4 personen:

- 1 ui (in ringen)

- 2 stengels bleekselderij

(in plakjes)

- 200 ml witte wijn

of appelcider

- 200 ml bouillon

- 225 ml slagroom

- 2 el gehakte bieslook

- 4 varkenskarbonades

- olijfolie