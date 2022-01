Tips om te voorkomen dat shirts kreukelen in de wasmachine

Peter: „Shirts komen gekreukeld uit de wasmachine; praktisch onmogelijk om die er met een stoomstrijkijzer uit te krijgen. De shirts worden gewassen op 90 graden in een waszak.”

Zamarra: Zo’n zwaar katoenprogramma op zo’n hoge temperatuur is niet nodig. Ik zou de shirts maximaal op 40 graden wassen, bij voorkeur met een kort programma. Vaak biedt de wasmachine een programma voor overhemden of een kreukvrij programma. De shirts aan de lijn of op een hangertje drogen (niet in de wasdroger).

