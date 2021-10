Zwarte gaten: een kosmisch kerkhof

Om met de deur in huis te vallen: zwarte gaten zijn de kerkhoven van het heelal. „Ze ontstaan uit uitgebrande en uitdovende sterren die hun gloed aan het verliezen zijn”, schrijft de prof in zijn boek Licht en duisternis. „Maar het heelal voedt ze ook met gasnevels, planeten en sterren.”

Monsterlijke slokoppen dus, die doen denken aan de Griekse God van de tijd Kronos die zijn kinderen verslond. Maar de ruimtelijke ravijnen kunnen nog meer: „Puur door hun massa krommen ze de lege ruimte op extreme wijze en lijken ze zelfs het voortschrijden van de tijd te kunnen laten stokken”, schrijft de Nijmeegse hoogleraar. „Wat te dichtbij komt, laten zwarte gaten nooit meer los. Zelfs lichtstralen kunnen niet aan ze ontkomen.”

Snelheid van het licht

Dit komt door de extreme zwaartekracht in de helse, 100 miljard graden hete trog. Sterren die erin vallen, suizen erdoor heen met bijna de snelheid van het licht. Ze worden uit elkaar gereten en de brokstukken komen met elkaar in botsing.

"Zwaartekracht slokt gassen en sterren op"

De kosmische kerkhoven zijn niet eens zo groot, althans in de ogen van astronomen als Heino Falcke. ’Zijn’ zwarte gat heeft een massa van zes miljard zonnen, maar is niet groter dan ons zonnestelsel. „Juist doordat het niet zo groot is maar wel veel massa heeft, zitten de dode hemellichamen dicht op elkaar gepakt en kan er geen lichtstraal meer uit.”

Mega-telescopen

Het beeld van het zwarte gat dat de Spinozaprijswinnaar in samenwerking met honderden collega’s vastlegde, heeft door middel van radiogolven de duizelingwekkend afstand van 500 triljoen kilometer afgelegd om de aarde te bereiken. Het gat zit midden in het sterrenstelsel M87, op 55 miljoen lichtjaren van ons vandaan.

De astronomen namen de unieke kiek door mega-telescopen in alle continenten met elkaar te verbinden tot één grote lens, de Event Horizon Telescope, die de verschillende soorten licht uit alle hoeken van de aarde kon gebruiken.

Spookachtige contouren

Op 10 april 2019 om 15.07 uur toonde prof. Falcke de eerste foto van ’zijn’ zwarte gat op een groot scherm aan de wereld. „Uit de diepe, oneindige duisternis van heelal, uit het hart van sterrenstelsel Messier87, duikt een roodgloeiende ring op. Spookachtig tekenen zich de contouren af, ietwat vervaagd verstarren ze op het filmdoek.”

Opvallend is de roodgloeiende ring rond de onmetelijke buitenaardse diepte. „Dat zijn de radiostralen, licht dat roder is dan rood”, weet de prof. „Ze zijn afkomstig van kosmisch gas. Als dat naar een zwart gat wordt gezogen, vormt het er een krans omheen, waarbij het radiostralen uitzendt.”

Lessen over oerknal

Wat leren we nu eigenlijk van de opzienbarende foto? „Dat de theorie van Albert Einstein klopt en dat er dus zwarte gaten zijn, waarachter we niet kunnen kijken”, antwoordt hij triomfantelijk. „Deze grens, die hij de waarnemingshorizon noemde, hebben we zichtbaar gemaakt!” Verder leren de mysterieuze ruimteholen de astronomen misschien ook meer over de oerknal, het begin van het heelal. „Begin en einde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, zegt de geleerde, volgens wie het nu aan de jeugd is om de grenzen van het universum verder te verleggen.

Nut

Tot slot natuurlijk de onvermijdelijke vraag: Wat is het nut van een zwart gat? „De zwaartekracht in het heelal zorgt voor de geboorte van sterren en planeten maar ook voor hun kerkhof. Niets ontstaat zonder dat het later sterft. Alles hangt met elkaar samen.”