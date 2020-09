Binnenkijker: het bonte paradijs van Gabrielle (57)

Gabriuelle Jansen woont in een ’bont paradijs van spullen met een verhaal’, zoals zij zelf zegt. Ⓒ René Bouwman

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast in het bonte huis van Gabrielle Jansen in het Groningse Zuidhorn.