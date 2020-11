Recept van de dag: casselerribschotel met leuke bonen

Je moet ook geen casselerrib maken uit slecht varkensvlees. Bij mijn slager lag een mand vol pakjes zuurkool, al op Duitse wijze uren gekookt. Daar ben ik zo vreselijk gek op. Dus zuurkool met casseler, dacht ik. Maar nu had ik ook wat echte boerenkaas gekocht en wat mooi brood en toen kwam die zuurkool op de kaas op het brood terecht en had ik de volgende dag de casselerrib over. Als je dan nog wat groenten in de diepvries hebt…

Snijd de casselerrib in blokjes. Laat de groenten ontdooien. Verhit de olijfolie in een pan en laat het vlees, de groenten en de kruiden kort fruiten. Zet een deksel op de pan en laat de groenten af en toe omscheppend op laag vuur 10 minuten stoven tot ze bijna gaar zijn. Doe de bouillon en de bonen in de pan, breng aan de kook en laat een paar minuten doorwarmen. Breng op smaak met wat zout en vers gemalen peper. Lekker met stukken geroosterd zuurdesembrood.

Nodig voor 4 personen:

• 300 gram casselerrib bij de slager

• 400 gram gemengde soepgroenten of gewoon een lekkere mix van restjes

• 2 eetl. olijfolie

• 2 theel gedroogde Provençaalse kruiden

• 1/4 liter kippenbouillon (pot)

• 800 gr boterbonen (Bianchi de spagna) uit blik of ieder ander blik leuke bonen als je die witte bonen in tomatensaus maar laat staan

• zout en versgemalen peper