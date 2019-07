De Fiat 500 Jolly Icon-e is de leukste huurauto van Italië

Kleine elektrische auto’s die teruggrijpen naar het verleden, zijn populair. Zo presenteerde Renault afgelopen week de e-Plein Air, in Estland kwam het nieuws van de Nobe 100 die tegen de muur aan geparkeerd kon worden. En dan kunnen de Italianen niet achterblijven. De Fiat 500 Jolly Icon-e is een reïncarnatie van de oude Fiat 500 Jolly, die eind jaren ’50 verscheen. Die auto was vooral een dure auto om mee over de boulevard te rijden. Maar de nieuwe, elektrische Jolly is gemaakt voor het grote publiek. Althans, Hertz en Garage Italia - de maker van de auto - zijn een samenwerking aangegaan.

En dat betekent dat de elektrische Jolly nu te huur is. En dan zit je niet zomaar in een auto uit de jaren ’50. Nee, het karakteristieke karretje is flink gemoderniseerd. Ten eerste zit er dus een elektrische motor in, die de auto in totaal 120 kilometer ver kan krijgen. Verder zit er een digitaal scherm op de plek waar vroeger een analoge snelheidsmeter zat. Met het ontwerp van de voor- en achterlichten is niets gedaan, maar daar zitten nu wel LED-lampen in.

Hertz biedt de auto in drie kleuren aan: in het blauw, in het geel met een zwart interieur, en in de kleuren van de Italiaanse vlag. Huurprijzen kunnen enkel aan de telefoon worden opgevraagd. Of de Jolly Icon-e straks ook echt te koop is, is nog niet duidelijk.

