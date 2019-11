Familierecept: luie mannen hotdog

Mijn man zou wel even koken. Ik kook graag maar ook graag weleens niet. Nou, is het volkomen onmogelijk om mijn man aan het koken te krijgen dus als ik echt helemaal geen zin heb om in de keuken te staan dan haalt hij gewoon of bestelt eten. Je begrijpt dat ik dat niet echt het goede voorbeeld voor de kinderen vind.

Twee keer in de week eet bij ons mijn schoonvader mee. Sinds hij alleen staat, wel zo gezellig. En in tegenstelling tot mijn man kookt hij graag. Hij heeft ook bij ons vaak gekookt. Van de week riep mijn man opeens: ik kook wel! En een paar minuten later stond er stokbrood op tafel, gevuld met bockworsten en warme zuurkool. Nou, een wereldprestatie. Tot een van de kinderen binnenkwam: “Hé, pa, heb je dat bij opa meegenomen!” Het ergste was, het was nog lekker ook.

Mw. G. Aarts, Etten-Leur

Nodig voor vier personen:

1 stokbrood in vier gelijke stukken, doorgesneden

3 potjes bockworst

200 gr zuurkool

1 glas appelsap

4 eetl mayonaise

2 eetl mosterd

½ theel komijnzaad

Bereiden:

Zet de appelsap met zuurkool en het komijnzaad op een laat een half uurtje pruttelen. Tot de zuurkool net droog is. Smeer de beide kanten van het stokbrood met mayonaise en mosterd in. Dun laagje zuurkool, zo veel worsten als erop passen en dan weer zuurkool. Andere helft stokbrood erop. Lekker, dat luie-mannen-eten!

Heeft u ook een leuk familierecept, dat altijd weer boven komt, dat aan iemand doet denken of dat misschien wel helemaal niet klopte maar wel lekker was? Deel het dan met ons: familierecepten@telegraaf.nl