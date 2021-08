Zo ziet onze droomvakantie eruit als geld geen rol speelt

Dit hadden we niet verwacht! In plaats van relax-vakanties op verlaten tropische stranden zijn in onze mailbox veel mailtjes binnengekomen van lezers die op reis graag iets goeds willen doen.

Mooi om te lezen hoe Monica Jensen bijvoorbeeld droomt van vrijwilligerswerk bij een armlastige dierenopvang in het buitenland.

Zij zou dan ’een zak geld’ meenemen zodat de dieren voldoende te eten hebben en goede zorg kunnen krijgen.

Ook Karel Lambert is een dierenvriend. Hij wil eerst naar Nieuw-Zeeland en vervolgens naar Australië om minstens een maand kosteloos in de Australia Zoo te werken.

Een cruisevakantie blijkt ook iets waar velen van dromen. Grace wil heel graag op een schip door Europa, maar wacht liever nog even vanwege corona. „Ik wil niet het risico lopen dat ik het schip niet af mag.”

Kate Elfrink zou voor heel veel luxe gaan. „Eersteklas naar Dubai vliegen en vijf nachten in een luxe resort slapen. Dan door naar Kenia voor een vakantie van twee weken met een eigen gids en een privévliegtuig. In Zanzibar zou ik de vakantie afsluiten.”

Jeanet Evertse: „Het lijkt me geweldig om een cruise in het Caraïbisch gebied te maken. In een super-de-luxe hut met eigen butler. Lekker eten in de restaurants op het schip of op een van de eilanden. Ik droom lekker verder...”

Monica Jensen: „Ik zou met een grote zak geld naar een armlastig dierenopvangcentrum in het buitenland gaan. Daar twee weken de handen uit de mouwen steken, ook om de mensen die daar werken, een beetje te ontlasten. Het lijkt me fijn om weer thuis te komen met een voldaan gevoel.”

Petra Kers en José Calderón: „Wij hebben onze droomvakantie al gehad. In de winter van 2018 zijn we een maand op Aruba geweest om te genieten en om aan onszelf te werken. Zo gaaf. Elke dag wandelen, zwemmen en om de dag personal training en een taalles. We hebben ook een intensief voedingsprogramma gevolgd.”

Astrid Blaauw: „Mijn droomreis: samen met mijn zoon met de camper een rondreis door Australië maken. Lekker met z’n tweeën genieten van de mooie natuur en de mensen. Het zou een aangepaste camper moeten zijn omdat ik MS heb; geen al te hoge instap en een automaat.”