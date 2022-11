Zuurste stad van het land

Culinair

Zo beïnvloedt de manier waarop je knoflook snijdt de smaak van je gerecht

Koflook is een van de meest bekende smaakmakers. Maar wist je ook dat de manier waarop je knoflook snijdt, invloed heeft op de smaak? Gehakt, in plakjes, in z’n geheel of door de knoflookpers: elke manier maakt de smaak toch net even anders.