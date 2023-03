Premium Het beste van De Telegraaf

Video’s over Nederlandse gewoontes zijn een hit: expats houden ons een (lach)spiegel voor

Door Marjolein Schipper Kopieer naar clipboard

Waarom feliciteren wij Nederlanders op een verjaardag elkaar met de jarige? Waarom eten we pannenkoeken als diner en zitten we in de donkere avond met alle gordijnen open? Steeds meer expats houden ons via sociale media een interessante (lach)spiegel voor: „Maar jullie bitterballen zijn echt geweldig!”