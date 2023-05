Premium Het beste van De Telegraaf

Binnenkijken bij Marloes en Sander: stoer, sfeervol en zeker niet saai

Door Sigrid Stamkot

Marloes: „Het moest warm, gezellig en sfeervol worden, maar ook wel wat stoerder en opvallender.” Ⓒ Rene Bouwman

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag hoe een ander woont. Deze week is dat in het huis van Marloes en Sander in Ede.