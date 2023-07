Structureel meer fruit eten dan aanbevolen; zo onverstandig is dat

Iris Groenenberg, expert Voeding en Gezondheid: In fruit zitten inderdaad fruitsuikers, maar ook belangrijke voedingsstoffen als vezels en vitamine C. Voldoende fruit eten hangt samen met een lager risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2, darmkanker en longkanker. Als je steeds ander fruit kiest, kun je de verschillende voedingsstoffen optimaal benutten.

Er is geen maximumhoeveelheid fruit die je per dag mag nemen, maar de aanbeveling voor volwassenen is 200 gram (twee stuks). Als je elke dag op wat meer fruit dan aanbevolen uitkomt, dan is dat prima.

Een Schijf van Vijf-voedingspatroon voorziet in 85% van de energiebehoefte van mannen en vrouwen, waardoor er nog ruimte is om de 15% extra aan calorieën zelf aan te vullen. Voor mannen zijn dat circa 375 calorieën. Kies je ervoor om dit deels met fruit aan te vullen, dan is dat een prima keuze.

Eet je structureel veel meer fruit dan aanbevolen, dan heb je minder ruimte voor producten uit andere vakken van de Schijf van Vijf. In dat geval krijg je niet genoeg verschillende voedingsstoffen binnen. Daarbij kan te veel fruit op je darmen werken.

Smoothie

Wij adviseren om fruit te eten in plaats van te drinken. In een smoothie verwerk je vaak meerdere stuks en je kauwt er niet op. Daardoor drink je een smoothie sneller weg dan wanneer je fruit eet. Als je fruit drinkt, voel je minder goed wanneer je vol zit. Hierdoor krijg je ongemerkt veel calorieën binnen. Een voorbeeld: vier gepureerde sinaasappels drink je zo op, maar vier sinaasappels opeten lukt je niet zo snel. Je hebt dan eerder een vol gevoel.

Het beste advies is daarom om dagelijks ongeveer 200 gram fruit te eten en daarbij ook de andere adviezen binnen de Schijf van Vijf te volgen. Zo krijg je voldoende van alle benodigde voedingsstoffen binnen. Fruit zonder toegevoegd suiker of siroop staat in de Schijf van Vijf.

