Amsterdam in top 10 meest innovatieve steden ter wereld

Paymentsense, een aanbieder van online betaalmethodes, onderzocht welke steden ter wereld zich het meest vernieuwen. Daarbij zijn van vijftig steden onder andere cijfers verzameld van het aantal geregistreerde octrooiaanvragen, het aantal nieuwe bedrijfsregistraties in 2019 en het aantal universiteiten. Ook is gemeten hoe vaak er op internet werd gezocht naar ’hoe een bedrijf te starten in...’ en het aantal jonge start-ups.

Zevende plaats

Amsterdam doet het met een zevende plaats in de top 20 volgens Paymentsense niet slecht. De stad scoort op de index een innovatiescore van 69.8 uit 100. Amsterdam wordt geroemd om zijn rijke cultuur en geschiedenis, maar de stad scoort ook hoog vanwege zakelijke innovatie die nieuw talent aantrekt.

Volgens het onderzoek zijn in 2019 in Amsterdam 71.531 nieuwe bedrijven geregistreerd in 2019. Ruim 2.500 internationale bedrijven in Amsterdam zijn goed voor ongeveer 15% van de totale werkgelegenheid in de regio. Onze hoofdstad wordt gezien als aantrekkelijk voor startups, onder andere vanwege uitstekende vervoersverbindingen en een goede kwaliteit van leven.

Met zeven goed beoordeelde universiteiten (met een gemiddelde score van 79 op 100), gaat het onderzoek uit van een goed opgeleide beroepsbevolking.

Ondernemerszin

De ondernemerszin is ook hoog in Amsterdam, zo blijkt uit de data. Meer dan 5.510 keer per maand zoeken inwoners op internet antwoord op de vraag ’hoe een bedrijf te starten?’. Ook het aantal octrooiaanvragen laat dit zien. In heel Nederland zijn sinds 1990 meer dan 435.000 octrooiaanvragen gedaan.

Top 20

De index laat de volgende top 20 zien van meest innovatieve steden ter wereld.

1. Parijs

2. Washington D.C.

3. Canberra

4. Berlijn

5. Rome

6. Stockholm

7. Amsterdam

8. Madrid

9. Tokio

10. Peking

11. Kaapstad

12. New Delhi

13. Hong Kong

14. Ottawa

15. Singapore

16. Brussel

17. Bangkok

18. Oslo

19. Wellington

20. Londen

