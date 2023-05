Dagrecept: Falafel gemaakt van erwten en sardientjes

Het zijn beide gefrituurde snacks, geserveerd met een pikante saus. Die recepten volgen later. Enigszins vergelijkbaar, maar veel bekender is falafel en laat ik nu een versie hebben gevonden waar naast kikkererwten ook sardientjes in zijn verwerkt! Een mooi lentegerecht van Abdel Alaoui uit zijn boek Shoukran (Becht). Je kunt ongebakken falafel invriezen: eerst los op een bord, hevel ze daarna over in een diepvrieszak.

Stamp de sardientjes en kikkererwten fijn in een vijzel of pureer in een keukenmachine. Doe de sjalotten, knoflook, dille en koriander in een kom, voeg de erwten-sardientjespuree en eieren toe, doe ook de tarwebloem, komijn en het gerookte-paprikapoeder erbij. Meng alles tot een geheel.

Verhit de frituurolie in een frituurpan of diepe pan en maak met twee eetlepels balletjes of schijfjes van het mengsel. Haal ze door het paneermeel en frituur ze mooi bruin. Serveer met pitabrood, rauwkost en je favoriete saus.

Nodig voor 6 personen:

- 100 g sardientjes op olie

- 500 g kikkererwten uit blik (uitgelekt)

- 2 sjalotten (fijngehakt)

- 3 teentjes knoflook (fijngehakt)

- ½ bosje koriander (of peterselie, fijngehakt)

- ½ bosje dille (fijngehakt)

- 2 eieren

- 50 g tarwebloem

- 1 el gemalen komijn

- 1 el gerookte paprikapoeder

- 100 g heel fijn paneermeel

- frituurolie