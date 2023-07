Niet weggooien: zo hergebruik je de papieren verpakking van boter op een slimme manier

Deze kooktip komt van Nigella Lawson. Zij adviseert om de papieren verpakking van een pakje boter niet zomaar weg te gooien. Je kunt het namelijk nog goed gebruiken!

Wat je dus moet doen: de verpakking bewaren. Vouw de verpakking netjes op en leg die in je koelkast. Zodra je een recept wil maken dat vraag om het invetten van de bakvorm, pak je het papiertje er weer bij. Vet de bakvorm in met de beboterde kant van de verpakking en voilà!

Simpel een bakvorm invetten

Tuurlijk kun je een bakvorm ook heel simpel invetten met een beetje zachte boter of olie en een kwastje (of een prop keukenpapier, of desnoods met je vingers). Maar het geeft echt voldoening om de verpakking – die je anders meteen weg zou gooien – nog eens te hergebruiken. Bovendien is het klusje zo extra snel gepiept, want je hebt geen mesje of kwastje nodig (en dus ook geen afwas).