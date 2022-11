Zo vaak zou je je douchegordijn moeten wassen

Is je douchegordijn erg vies, dan kan je er natuurlijk voor kiezen om een nieuwe te kopen. Maar waarom zou je eigenlijk, als je het ook kunt wassen? Dat scheelt weer in de portemonnee!

In een ideale situatie zou je het gordijn het beste een keer per maand wassen, zo lezen we op de website van onze collega’s van NSMBL. Vind je dit nu iets te veel van het goede, dan kun je er ook voor kiezen om het douchegordijn één keer per seizoen te wassen; dit komt dus neer op vier keer per jaar.

Stappenplan

Hoe ga je dan te werk? Een handig stappenplan:

Stap 1: Verwijder de ringen van het douchegordijn en stop vervolgens het gordijn, samen met de voering (als dat eraan zit) én twee witte handdoeken in de wasmachine. De witte handdoeken schuren in de was tegen het gordijn aan; dit zorgt ervoor dat het gordijn beter schoon wordt.

Stap 2: Voeg een normale hoeveelheid wasmiddel, ongeveer 100 gram baking soda en een scheutje witte keukenazijn toe. Je hoeft dus niet per se wasverzachter te gebruiken.

Stap 3: Zet het wasprogramma op maximaal 40 graden. Was het douchegordijn niet op een hetere stand; de kans is dan namelijk aardig groot dat hij smelt en dat wil je natuurlijk voorkomen.

Stap 4: Wanneer het douchegordijn is gewassen, hang hem dan op om te drogen. Doe je douchegordijn nooit in de droger om dezelfde reden als te heet wassen: voorkom zo dat het gordijn smelt.

Schoon houden

Wil je je douchegordijn tussen de wasbeurten door goed schoon houden? Vul een spuitflesje voor de helft met water en voor de andere helft met witte gedestilleerde azijn. Spray dit mengsel na elke douchebeurt op je douchegordijn en wrijf het er eventueel in met een doucheborstel. Je kunt er voor de geur een paar druppeltjes citroenolie aan toevoegen.