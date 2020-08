Dierenarts: laat je huisdier zo nu en dan apk keuren

In mijn vak is het niet anders. Een baasje merkt iets op aan zijn of haar huisdier; het maakt een raar geluid, drinkt ineens meer of het uithoudingsvermogen is duidelijk afgenomen, waarna hij of zij met het dier naar de dierenarts gaat.

Ook je huisdier heeft een apk nodig. Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse controle en vaccinatie van je huisdier.

Hierbij vraagt de dierenarts uitgebreid hoe het met je huisdier gaat, wordt deze van top tot teen nagekeken, het hart beluisterd, de buik gevoeld.

Als er iets niet optimaal is, vindt een behandeling of nader onderzoek plaats.

Als baasje ken je jouw dier het best met z’n gedrag en gewoontes; als er iets verandert kan dat een signaal zijn dat er iets uit balans is. Het is dus belangrijk om dit altijd met je dierenarts te bespreken.

Net zoals een automonteur meer ziet en afwijkingen kan oplossen voordat deze (echte) problemen veroorzaken, ziet je dierenarts meer tijdens het jaarlijkse lichamelijk onderzoek van jouw dier.

Vaak beginnen problemen en ziektes met kleine afwijkingen. Hoe eerder je dit ontdekt, des te minder last je dier heeft en hoe groter de kans op beter worden.

Hoe belangrijk de vaccinatie tijdens de controle is, blijkt maar weer nu er kattenziekte (veroorzaakt door het panleukopenia-virus) in Nederland is opgedoken.

Controleer daarom de vaccinatiestatus van je kat of bespreek deze met je dierenarts.

Ook binnenkatten kunnen trouwens kattenziekte krijgen en als ze niet goed zijn gevaccineerd, is de kans op overlijden erg groot.

Goed en regelmatig onderhoud van uw auto voorkomt slijtage, vastlopen en ongevallen.

Voor huisdieren geldt eigenlijk hetzelfde. Een regelmatige check up vergroot de kans dat je nog lang van je beestje kunt genieten.

