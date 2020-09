Dit zijn de beste naaktstranden van Europa

Wist je dat ons land één van de weinige landen is waar naaktrecreatie op een goede manier is geregeld in de wet? Zo wordt er bijvoorbeeld officieel vermeld dat je bloot mag zijn op de officiële naaktstranden die ons land kent, zoals in Bloemendaal, Zandvoort of Bergen aan Zee.

Goed geregeld dus, al worden onze naaktstranden dan weer niet gezien als de beste nudistenstranden van Europa. Website OnBuy deed onderzoek naar welke stranden wel in dit lijstje horen. De lijst werd samengesteld via de meest gezochte en best beoordeelde naaktstranden op Google.

10. Bredene Beach, België

Het enige Belgische naakstrand dat een plekje heeft weten te bemachtigen in de top 10. Met 4,2 sterren op Google is dit strand ideaal voor een rustig uitje in de natuur.

9. Buhne 16, Duitsland

Ook ons andere buurland heeft een verrassend naturistenparadijs. In het Noordzee-eiland Sylt heeft het strand Buhne 16 met 4,2 sterren op Google een plek op de lijst.

Ⓒ Murat Yelkenil - Shutterstock

8. Little Banana Beach, Griekeland

In het westen van het Griekse eiland Skiathos ligt The Little Banana Beach. Het strand heeft samen met The Big Banana Beach de naam te danken aan de bolle vorm van het eiland en de gele kleur van het zand. Met 4,5 sterren staat dit strand op nummer acht.

Ⓒ Katarina Maletic-Shutterstock

7. Gigaro Beach, Frankrijk

Het beroemde strand Gigaro ligt op 10 minuten rijden van Saint Tropez. Het schone water, de mooie rotsen en de adembenemende zonsondergangen zorgen ervoor dat Gigaro met 4,5 sterren op nummer zeven staat.

Ⓒ Shutterstock

6. Porto Ferro, Italië

Dit zandstrand van iets meer dan een kilometer lang bevindt zich in een prachtige baai. Porto Ferro staat bekend om drie afbrokkelende Middeleeuwse stenen torens. Met 4,5 sterren staat dit Italiaanse strand op nummer zes.

Ⓒ Gabriele Maltinti - Shutterstock

5. Adegas Beach, Portugal

Sinds 2004 is Adegas Beach bekend als populair en goed bereikbaar strand ten zuiden van de Algarve. Met 4,6 sterren staat deze bekende baai op de vijfde plek.

Ⓒ Olga Koberidze - Shutterstock

4. Playa de los Muertos, Spanje

’Playa de los Muertos’ (’Strand der Doden’) ligt midden in het natuurreservaat Cabo de Gate. Het glasheldere zeewater met het witte strand zorgt ervoor dat dit strand met 4,6 sterren op de vierde plaats komt.

Ⓒ Xavier Lorenzo - Shutterstock

3. Valalta Beach, Kroatië

Nudistencampings zijn er ook voor het hele gezin. Valalta is daar een voorbeeld van. Valalta Beach is onderdeel van een nudisten familiecamping in Kroatië. Met 4,6 sterren op Google mag dit strand zich daarom derde noemen.

Ⓒ Izidor AQ - Shutterstock

2. Knoll Beach, Engeland

Een zandstrand van maar liefst 900 meter lang aan de Noordkust: Knoll Beach in Engeland staat met 4,7 sterren op Google op een tweede plaats.

Ⓒ Tom Eversley - Shutterstock

1. Playa de Ses Illetes, Spanje

Wit zand en kristalhelder water, Playa de Ses Illetes staat niet voor niets bovenaan deze lijst. Het strand op het eiland Formentera wordt beoordeeld met maar liefst 4,8 sterren. Formentera ligt net naast het bekende feesteiland Ibiza en staat bekend om het groot aantal nudistenstranden.