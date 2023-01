Dé woontrend van dit moment: lampen zonder snoer

Het fenomeen draadloze lamp bestaat alweer heel wat jaartjes. Toen de bekende ontwerper Philippe Starck in 2015 het draadloze tafellampje Bonjour Unplugged voor lichtmerk Flos ontwierp, voorspelde hij dat mobiele verlichting een vlucht zou nemen.

Inmiddels is het definitief doorgebroken. In bars en restaurants waar ze steeds vaker voor een gezellig tafellampje kiezen in plaats van voor kaarsen, maar ook bij de mensen thuis.

Fatboy was een van de eerste merken die met de Edison Petit het potentieel van een oplaadbare lichtbron liet zien. Anno 2023 heeft vrijwel elk bekend lampenmerk een draagbaar model in de collectie. Vooralsnog vooral tafellampen, maar we zien ook steeds meer vloer- en hangende lampen zonder draad. Nooit meer rekening met stopcontacten en lelijke snoeren houden: wel zo handig!

