Column Babette: Hij ruikt onraad als er onaangekondigd een vegan worst op zijn bord ligt

’Dat kun je niet maken!” Mijn zoon kijkt naar de worstjes op het aanrecht en ik vraag me af wat meer weerstand opwekt: het vegetarische vlees of het idee dat ik ze aan mijn vriend ga voorschotelen zonder te zeggen dat het geen vlees is.

Bij ons thuis draait veel om lekker eten en drinken. Wij smullen van brood van de echte bakker, fietsen graag om voor een goede haring. Op vakantie houden we altijd een plekje over in de bagage voor die speciale kappertjes, wijn en gedroogde ham.

Want ja, we houden ook nog steeds van vlees. Dus zou de Nationale Week zonder Vlees normaal gesproken volledig langs ons heen gaan.

"Mijn vriend ruikt meteen onraad"

Maar dit keer liep ik toevallig tegen de worsten aan van Beyond Meat dat zegt plantaardig vlees te maken dat beter voor de planeet en voor jou is én dat net zo lekker is.

Dat laatste wilde ik ervaren. Mijn vriend denkt daar anders over: of je eet vlees, of niet. Alles daartussenin gelooft hij wel.

Hij ruikt dan ook meteen onraad als er, onaangekondigd dus, een vegan worst op zijn dinerbord ligt. Neemt een hap, proeft en vraagt: „Komt dit wel van de slager?”

Mijn betoog over het milieu, onze gezondheid en portemonnee komt – net als de worst – nauwelijks binnen. Mijn argument dat ik deze vegetarische worst wel echt lekker vind, hoort hij aan maar slikt hij niet.

De boodschap van de vleesloze week dat elke dag vlees niet meer van deze tijd is, laat ik dan maar achterwege. Want ik weet genoeg en moet de mensen om me heen niet lastigvallen met mijn grillen.

De dag na de avond van de worst appt mijn vriend dan ook: Zullen we vanavond uit eten gaan? Hij kiest overduidelijk eieren voor zijn geld en weet ook waarmee hij mij echt blij maakt: een reservering in mijn favoriete restaurant. Daar waar het water me uit de mond loopt van die waanzinnige steak tartare.

Volg Babette op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl