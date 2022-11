Spijt: ’Niets deugde meer… en ik ook niet’

Reizen

Wat je het beste wel en niet kunt drinken in het vliegtuig

Iedereen heeft zo zijn favoriete drankje in het vliegtuig. Waar de ene persoon het liefst nipt aan een bekertje water, gaat de ander liever voor frisdrank, een sapje of iets alcoholisch. Maar wat kun je nou het beste wel of niet drinken?