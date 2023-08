Dagrecept: Salade met bonen, pasta en maïs

Nodig voor 4 personen:

- 200 g farfalle-pasta

- 400 g maiskorrels

- 3 bosuitjes

- 75 g feta

- 1 jalapeno-peper (zonder zaad, fijngehakt)

- 1 grote avocado (in blokjes)

- 80 g zwarte bonen

- Half bosje koriander (gehakt)

Dressing

- 250 ml zure room

- 125 ml mayonaise

- 1 tl chilipoeder

- ½ tl knoflookpoeder

- ¼ tl cayennepeper

- 3 el limoensap

- 2 tl limoenrasp

- snufje zout

- snufje gemalen peper

Kook de pasta al dente en laat afkoelen. Meng in een middelgrote kom voor de dressing de zure room, mayo, chilipoeder, knoflookpoeder, cayennepeper, limoenrasp en -sap en een paar snufjes zout en peper. Voeg de afgekoelde pasta, uitgelekte maïskorrels, bos-ui, feta, jalapeño, avocado, zwarte bonen en de helft van de koriander toe aan een grote kom. Giet het grootste deel van de dressing over de pasta en meng tot alles goed bedekt is.

Doe de pastasalade in een schaal, besprenkel met de resterende dressing en garneer met de resterende koriander.