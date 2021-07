Piet neemt afscheid van hondje: ’Het gemis is onbeschrijfelijk’

Wat heb ik geweldig veel mooie momenten meegemaakt met mijn hondje Gijs; altijd samen op pad, rennen, zwemmen, spelen... Simpelweg samen genieten van het hier-en-nu.

De afgelopen maand heb ik afscheid van hem moeten nemen. Gijs was ruim 17 jaar oud. Hij zag en hoorde heel slecht, was steeds meer de weg kwijt, hij was in paniek en schrok van alledaagse dingen.

Gijs vermeed hierdoor contact, zowel met ons als andere honden. Hij viel flink af, ondanks een goede eetlust. Eten, drinken, plassen en poepen lukten nog, maar geen van zijn hobby’s (wandelen, spelen, knuffelen) gaven hem nog plezier.

In mijn werk maak ik dit wekelijks mee: een oud of ziek huisdier is ’op’ en het baasje wil of kan nog niet zonder hem of haar. Ik zeg dan altijd dat er twee vragen van belang zijn: kan je huisdier beter worden? En lijdt je dier?

Als je huisdier niet meer beter kan worden én lijdt, dan heb je als baasje (en als dierenarts, vind ik) de plicht om hem of haar te laten inslapen.

Maar wat moet je als je gevoel en verstand totaal verschillende dingen zeggen?

Ik wist dat als ik Gijs langer zou later leven, zijn gezondheid op een bepaald moment helemaal zou instorten. De organen houden ermee op of de dieren krijgen bijvoorbeeld epileptische aanvallen. Moest ik hierop wachten om die pijnlijke beslissing makkelijker te maken?

Waardig einde

Een ander advies dat ik wekelijks geef (en nu zelf moest volgen), is dat je een dier in zijn eindfase beter twee weken te vroeg kunt laten inslapen dan een halve dag te laat. Zo voorkom je pijn en stress en je houdt de regie, waardoor het einde waardig kan zijn.

Ik mis Gijs enorm, we hebben ruim 15 jaar zo’n beetje alles gedeeld en samen van het leven en elkaar genoten.

Wat ik hem als jong hondje beloofde toen ik hem uit het asiel haalde, ben ik nagekomen: „Vanaf nu regel ik alles voor je, tot aan je laatste prikje.”

Het voelt momenteel alsof ik een lichaamsdeel mis, ik heb veel gejankt, het gemis is onbeschrijfelijk.

Maar ik ben ook heel erg dankbaar voor alle geweldige jaren die we samen hebben gehad. Het leven van Gijs was voltooid. We hebben er samen alles uitgehaald wat erin zat.

