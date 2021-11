Hotel van de week: ultraluxe plek voor rustzoekers op Aruba

Ze winden er geen doekjes om in dit hotel. Bucuti & Tara is een ultraluxe plek voor rustzoekers. Adult only, dus geen gillende kinderen, geen lawaaiige groepen, geen ordinaire waterscooters, geen schetterende muziek. Vanaf de spierwitte, kussenzachte bedjes op het privéstrand van het hotel een heerlijk uitzicht op de zee met glashelder, blauwgroen water.

Die strandbedjes zijn de middag ervoor te reserveren via de iPad op de kamer, heel erg fijn. Gewoon een plekje inclusief parasol aanklikken op de plattegrond en het genummerde zitje is de hele dag voor mij. Geen ergernis over mensen die hun handdoek achterlaten. Wanhopig zwaaien naar bediening hoeft ook niet, want ik klik een vlaggetje naast de stoel omhoog en ze komen vanzelf langs met een kleurige cocktail.

Vergeet ik nog te zeggen op welk strand we liggen: Eagle Beach. Het neusje van de zalm, in 2019 derde op de TripAdvisor lijst van mooiste stranden ter wereld. Het breedste strand van het eiland, ongerept spierwit zand dat zacht aanvoelt.

Toen ik een paar uur eerder in Bucuti & Tara aankwam, kreeg ik meteen een koud handdoekje en een glas goede champagne. Op raadselachtige manier weet het complete personeel precies hoe de gasten heten.

De kamer in dit groen opgezette laagbouwresort is ruim, met een bank om lekker op te lezen of televisie te kijken. Een koelkast, maar ook een magnetron en wat borden en bestek zodat ik zelf een snack kan maken. Koffiezetter, strijkijzer plus plank, balkon met stoelen, badjassen van fris wit wafeldoek.

"Strand is het neusje van de zalm"

In de badkamer de lokaal gemaakte Aruba Aloë douche- en badspulletjes. En wat zit daar voor grijze rechthoek in de badkamerspiegel? Even goochelen met de afstandsbediening en het blijkt een televisiescherm te zijn! Voor als ik CNN wil kijken tijdens het föhnen.

Moet je in de meeste hotels eindeloos zoeken hoe en waar welk licht aan- en uitgaat, in dit hotel is daar een geniale oplossing voor gevonden. Het staat gewoon vermeld op de (brede) knopjes.

Ze zijn hier trouwens erg van groen en duurzaam. Zo staan er navulbare waterflessen op de kamer. Op het strand kunnen ze bij speciale watertappunten worden gevuld. Het hotel heeft een hele batterij zonnepanelen en in de sportschool is de vloer van samengeperst bouwafval.

In hotelrestaurant Elements geniet ik van eten pal aan het (rustige) strand. Het ontbijtbuffet is uitermate verzorgd met kommetjes strak gesneden fruit, zalmrolletjes, vele soorten brood en stroperige yoghurt waar ik nog steeds heimwee naar heb. Eieren naar keus, net als vers gebakken wafels en pannenkoekjes. Dineren kan in een romantische cabana op het strand. Geen wonder dat hier veel honeymooners komen.

In ’t kort

Interieur

Wit met donkerbruin hout en zandkleuren. Batikachtige kunst van een plaatselijke kunstenares.

Locatie

Aan het fantastische Eagle Beach, letterlijk een van de mooiste stranden ter wereld.

Service

Tot in de perfectie. Eén opgetrokken wenkbrauw en er wordt meteen gevraagd of alles wel goed is.

Praktisch

Prijzen vanaf 348 euro per nacht.

bucuti.com