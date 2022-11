Zien: het koppel met de meeste lichaamsmodificaties ter wereld

Over smaak valt niet te twisten, maar één ding is zeker: Gabriela en Victor Hugo zijn een opvallende verschijning.

De twee hebben samen onder meer vijftig piercings, acht microdermals (huidimplantaten van slechts een paar millimeter groot), vijf tandheelkundige implantaten, vier oorverbreders en twee zogenaamde oorbouten. De twee zitten onder de tatoeages en hebben zelfs hun oogwit laten tatoeëren, waardoor hun oogballen inktzwart zijn. Alsof dat nog niet genoeg is heeft Victor ook nog eens zijn tong laten splijten.

Verliefd

Ⓒ Getty Images

De Argentijnse Gabriela en de Uruguayaanse Victor Hugo leerden elkaar ruim twintig jaar geleden kennen bij een motorevenement in Buenos Aires. Het was liefde op het eerste gezicht, zo vertellen ze in het wereldrecordboek. De twee hadden op dat moment nog geen lichaamsmodificatie ondergaan. Die passie ontstond later pas.

Victor Hugo ging in 2009 voor zijn eerste lichaamsmodificatie; hij liet toen twee huidimplantaten in de vorm van sterren in zijn voorhoofd zetten. Gabriella vond de sterren zo mooi, dat ze zelf ook implantaten nam. Daarna volgen ook modificaties in haar handen. Die noemt zij zelf de meest pijnlijke modificaties die ze heeft. Victor Hugo’s pijnlijkste modificatie was de ingreep aan zijn tong...