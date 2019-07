Kampeerders in eigen land trotseren het weer

Onder dreigende wolkenluchten zet de kleine Janne met haar vader en moeder de tent op. „Wij liggen droog als de tent staat’, aldus vader Jeroen. Ⓒ Rias Immink

Maurik - De vakantie in Nederland is op veel plekken begonnen. En hoewel we vorig jaar flink zijn verwend met een droge, warme, lange zomer, leek de start dit weekend in het water te vallen. Maar kampeerders storen zich niet aan het wolkendek.