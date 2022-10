De boot van Didier (52) is een varende ode aan zijn overleden vader

Eigenaren: Didier Reeskamp (52), Ankeveen

Bootmerk en -type: Gösnipa 24 uit 1975

Motor: Yanmar YSB12G 12PK

Geschatte waarde: €10.000/12.500

Onderhoud: Circa €2500 p/j

“Dit is na een zeilbootje in mijn jeugd mijn eerste echte eigen scheepje. Hoewel mijn vader, oud-kapitein op coasters, altijd riep dat echte schepen van staal en hout zijn en niet van Tupperware oftewel polyester. Ik wilde een bootje dat tegen het soms onstuimige Nederlandse weer kan en waar ik redelijk zelfvoorzienend mee kan varen. Met goede basics als ruime kajuit met ruim bed, wc voor hoge nood en verwarming zodat het seizoen laat stopt en vroeg kan beginnen.

Hij draagt de naam Bölletje, een Zweedse (waar hij vandaan komt) verwijzing naar mijn in december 2020 overleden vader. Hij noemde mij met mijn lengte van 2.05 altijd kleintje en ik hem Bolletje, vanwege zijn kleine buikje en omdat ik hem altijd een aai over zijn bol gaf als we elkaar zagen.

Ultiem

Ik vaar meestal met Donna, mijn Jack Russeltje van 4 jaar oud. Ze weet precies hoe het werkt, bij sluizen en bruggen en het aanmeren en losgooien duikt ze de kajuit in zodat ik vrij over de boot kan bewegen. In havens gaat ze pas aan land als ik het zeg en ze kan uren liggen in de kuip op de zelfgemaakte bank achterop tijdens het varen of als we ergens afgemeerd liggen.

Zodra het lukt ga ik naar de boot, met een tussenstop voor proviand. Binnen 15 minuten vaar ik op de Loosdrechtse plassen naar een van de eilandjes om lekker te zwemmen of ga gewoon ergens lekker voor anker liggen om met een lekker muziekje te lezen. Het ultieme middel om mijn koppie te legen na een klus en de rust te vinden en op te laden voor de volgende klus.”