Hier moet je op letten bij de aanschaf van een buitenkeuken

Nu de tuin steeds meer een verlengstuk van het huis wordt, en we er met dank aan de warmere zomers ook steeds meer gebruik van kunnen maken, komt er ook steeds meer vraag naar en aandacht voor buitenkeukens. Een bescheiden barbecue à la, maar anno 2021 laten we completen keukens van steen bouwen, rijden we houten gevaartes met uitgebreide roosters en warmhouders onder de patio of bouwen we er gewoon zelf een.

Kosten

Daarbij kun je het in kosten zo gek maken als je zelf wilt: een buitenkeuken is er gemiddeld al vanaf 250 euro, maar er zijn ook exemplaren van 2500 euro op de markt, en alles wat daar tussenzit. Daarmee ben je er nog niet, wil je het echt goed aanpakken: in het geval van elektrische exemplaren compleet met watertoevoer kost het aanleggen van kabels en afvoer gemiddeld zo’n 500 euro. Voor het installeren door een vakman kun je ook gerust zo’n 300 euro rekenen, lezen we op het internet.

Bekijk ook: Steeds meer Nederlanders verheffen barbecue tot kunst

De keuze van de kookgelegnheid zelf hangt vooral af van eigen wensen: de een zweert bij gas, de ander bij elektrisch, de echte barbecue-fanaat kan niet zonder de geur van houtskool en gaat voor de ’ouderwetse’ wijze.

Locatie

Daarnaast zijn er andere afwegingen te maken, zoals de locatie van de keuken. Ja, de zomers worden warmer, maar daarmee niet minder nat. Een afdak waar de keuken onder komt te staan is geen overbodige luxe, al is het alleen maar om ook weersinvloeden op het materiaal van de keuken tegen te gaan, afgedekt met zeil of zwaarder geschut of niet. Ook is het voor de plaatsing van de keuken goed om rekening te houden met de buren. Weliswaar is een vergunning niet nodig, maar briesende buren kan het eetfestijn danig verstoren. Bij een grote(re) keuken wordt overleg aangeraden. Let bij plaatsing op de mogelijkheden tot rookafvoer maar ook op privacy, voor zowel de buren als jezelf.

Bekijk ook: Zo houd je de barbecue gemakkelijk schoon

Veiligheid

Ook een punt van aandacht is, uiteraard, de (brand)veiligheid. Of het nu elektrisch of gas is, zorg dat de aanleg veilig gebeurt, ook als daarvoor vakmensen moeten worden ingeschakeld. Dat geldt ook voor de constructie van een grote stenen of cementen keuken, die zet je immers niet op gewoon wat los zand neer.

Tot slot de accessoires en aankleding: sommigen kiezen voor een opbergruimte onder de keuken, anderen houden het het liefst zo clean mogelijk. Zelfs een koelkast(je) behoort tot de mogelijkheden. Natuurlijk hoort er bij een beetje buitenkeuken ook een goede plek om de bereide gerechten vervolgens te nuttigen. Want zeg nou zelf: een mooie buitenkeuken en dan plastic bestek aan een lullig tafeltje is als een vlag op een modderschuit.

(foto: www.cosentino.nl)