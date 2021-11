Lief: opa Teun (78) bouwde voor zijn kleindochters een houten paard

Wie: Teun den Hartog (78)

Beroep: oud-adviseur projectinrichting

Klus: houten paard

Duur: ongeveer drie weken

Kleindochters Carmen (13) en Fenna (8) zijn, zoals Teun den Hartog het noemt, „helemaal mesjogge” van paarden. Het liefst willen de meiden een eigen paard thuis, maar dat kan natuurlijk zomaar niet. Gelukkig hebben zij opa Teun die met zijn handen vrijwel alles kan maken wat zijn ogen zien.

Indruk

Toen Den Hartog een paar jaar geleden met de meisjes een bezoek bracht aan stichting De Paardenkamp in Soest, een rusthuis voor oudere paarden, zag hij een houten exemplaar waarvan zijn kleindochters onder de indruk waren. „Ik ga er voor hen ook zo eentje maken, zei ik tegen mijn vrouw.” En zo geschiedde.

De zeventiger ging niet veel later terug naar Soest om het houten paard nog eens goed te bestuderen en om maten op te nemen. Vervolgens kocht hij ongeschaafd vurenhout en multiplex. „Stevig hout, want als de meisjes erop gaan zitten, moet het veilig zijn.”

In zijn tuin ging hij voor zijn kleindochters aan de slag. Nadat hij alles op karton had uitgetekend en de malletjes waren gemaakt, kon hij beginnen te zagen en te timmeren.

„De grote vraag was meteen: hoe ga ik het paard bij de meisjes thuis krijgen? Het zou aardig in de lengte worden en, het hoofd meegerekend, wel 1 meter 60 hoog. Dat zou niet in de auto passen.”

Den Hartog deelde de klus daarom in vier fases op. Eerst maakte hij de romp, vervolgens de achterbenen en daarna het hoofd en de nek.

De voorbenen waren als laatste aan de beurt. Bij zijn kleindochters thuis zou hij vervolgens de vier onderdelen afmonteren.

Carmen en Fenna wachtten rustig af totdat opa zover was. „Elke keer als ik een deel klaar had, kwamen ze even kijken. Maar op een gegeven moment, toen het bijna af was, werden ze ongeduldig. „’Opa, ben je nou al klaar?’ vroegen ze dan. Gelukkig hoefde ik alleen nog af te lakken en te schuren en wat details aan te brengen.”

Dit paard is geen directe kopie van het paard in Soest. „Dat van Carmen en Fenna heeft manen. Daartoe heb ik in de feestwinkel drie Yolanthe Cabau-pruiken gekocht. Een goede zet, want de meisjes genieten ervan om de manen te kammen en te vlechten.”

Vertroetelen

„Ze doen alsof het een echt paard is”, klinkt het trots. „Regelmatig mag het naar buiten, uit de schuur, en dan wordt het vertroeteld. Ook gaat vooral Fenna er vaak op zitten. Ze hebben er veel plezier van.”

