Ultieme idylle in sprookjesachtige bossen van het Zweedse Värmland

Premium Tussen de lakens

June had seks met haar buurman: ’Mijn hart bonsde, dit was zó spannend’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van June (34). Twee jaar geleden heeft ze seks gehad met haar nieuwe buurman, terwijl haar man op zijn werk zat. „Het was een fout, van ons allebei. We hebben afgesproken het er nooit met iemand over te hebben.”