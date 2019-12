’Fietsprofessor’ Arend Schwab van de TU Delft met een experimentele fiets. Ⓒ René Oudshoorn

We weten niet beter of we fietsen. Maar hoe doen we dat over pakweg twintig jaar? Volgens ’fietsprofessor’ Arend Schwab rijden we binnenkort allemaal op e-bikes met slimme sensoren die ritten fijner en vooral veiliger maken.