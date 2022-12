Een waterpas bijvullen of een linkshandige schroevendraaier: trap niet in deze klusgeintjes!

Afgelopen zomervakantie was de kleine man negen jaar en zou hij na de vakantie naar groep 6 gaan. Hoog tijd om hem op de hoogte te stellen van het feit dat niet alleen zijn ouders, maar de hele wereld hem had voorgelogen. Aan mijn meissie de schone taak hem een illusie armer te maken. Daar was ze best zenuwachtig over.

In de laatste week liepen we met zijn drietjes door het bos. Mijn meissie begon langzaam: „Weet je nog dat je vond dat de Sinterklaas die op school komt, heel anders was dan die in het Sinterklaasjournaal?” En: „Eigenlijk kan het toch niet dat Sinterklaas al honderden jaren oud zou zijn?” De glimlach op het gezicht van de kleine man werd steeds groter. Raar.

Grapjas

„En de paashaas bestaat niet, toch…” „Mam, ik weet allang dat Sinterklaas niet echt is, hoor!” Mijn meissie viel bijna om van verbazing. De slimmerik had bedacht dat-ie zijn mond maar moest houden, anders zou hij vast geen cadeautjes krijgen. Grapjas!

Zodra het Sinterklaasjournaal weer op televisie was, besloot hij overigens weer volledig mee te gaan in het circus. Hij is niet de enige die zich zo makkelijk in het ootje laat nemen. Ook op de werkvloer kunnen we er wat van.

Achter de schermen bij de televisie stuurden we de stagiair naar het facilitair bedrijf omdat we de kleurenbalk waren vergeten of omdat de geluidsman een metertje piep nodig had... Ik weet niet hoe het tegenwoordig zit, maar vroeger waren de eerste paar seconden op de band waarop werd opgenomen, altijd een kleurenbalk, geen daadwerkelijk ding dat je ergens kon ophalen, en de geluidsman nam altijd eerst een piep op.

Toch trapte vrijwel iedere nieuweling erin. Ook in de kluswereld halen we zulke geintjes uit. Zo worden nieuwelingen regelmatig naar de werkplaats of bedrijfswagen gestuurd om het plintentrapje op te halen.

Waterpas bijvullen

Mijn vader, een inmiddels gepensioneerd aannemer, gaf mij ooit de opdracht de waterpas bij te vullen, er zaten namelijk luchtbellen in de glaasjes. Ik had nog geluk, want ik heb slechts een kwartier bij de waterkraan gestaan om dat ding te vullen, wat natuurlijk helemaal niet kan. Hij had me ook kunnen wegsturen om een belletje voor de waterpas te halen.

Om de grap compleet te maken, kennen bouwmarkten en ijzerhandelaren deze termen ook vaak. Zij sturen je dan, na lang zoeken en rommelen in hun magazijn, naar het volgende adres, want ze zijn er toevallig net doorheen. Zo blijft een groentje lang bezig!

Ik ben de beroerdste niet, dus onthoud: een blikdekkende afbijt, een kilo stootvoegen, een paar luchtankers, een kopermagneet, een bochtendraadje of een linkshandige schroevendraaier: ze bestaan niet. Word je er nou op uitgestuurd om een vierkante gatenboor te halen? Die bestaat weer wel! Nou goed, ik moet nog aan mijn surprise werken en ik heb nog wat hamerstelenvet en een kwastenkammetje nodig...