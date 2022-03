Helpen geluidsgolven bij behandeling hersentumor?

’Een obstakel in de behandeling van hersenaandoeningen, zoals een tumor of de ziekte van Alzheimer, is de bloed-hersenbarrière”, zegt hoofdonderzoeker en kinderoncoloog in ’het Máxima’ dr. Dannis van Vuurden. „Deze hindernis zorgt ervoor dat de hersenen goed beschermd zijn tegen gevaarlijke stoffen. Maar zij staat ook de behandeling van een gezwel of aandoening in de weg. Dit natuurlijke beschermingsmechanisme maakt het brein grotendeels ontoegankelijk voor medicijnen, waardoor de behandeling van veel hersenkwalen niet effectief is.”

Plek des onheils

Een technologie waarmee geen operatie nodig is maar de bloed-hersenbarrière tijdelijk geopend wordt, is de Focused-Ultrasound (FUS)- technologie. Dankzij deze slimme methode kunnen medicamenten toch in het menselijk brein doordringen en op de plek des onheils onderzocht worden op doelmatigheid.

FUS is een mri-gestuurde technologie die met gerichte geluidstrillingen en microbelletjes in de bloedstroom de bloedvaten in de hersenen tijdelijk en op één plaats opent. Dus zonder de schedel te hoeven lichten. Zo kunnen medicijnen op de juiste plek in het brein actief worden.

"Met helm op liggen in mri-scanner"

De techniek is blijkens eerder onderzoek veilig en wordt momenteel in onder andere de VS en Canada getest in speciale ’behandelstudies’. „Nergens in Europa wordt deze technologie op deze manier toegepast”, aldus een trotse dr. Van Vuurden, die zes jaar geleden de mediagenieke ’nagellakheld’ Tijn als patiënt had.

Belletjes

Hij legt uit hoe de behandeling in zijn werk gaat: „De patiënt gaat met een helm op in de mri-scanner liggen. Vervolgens wordt een gebied in de hersenen uitgekozen en daarop de geluidstrillingen losgelaten. Gelijktijdig worden microbellen in de bloedstroom gebracht. Doordat de belletjes tegen de wand van het bloedvat trillen wordt die tijdelijk, ongeveer tien uur, poreus. Je opent als het ware een deurtje naar het hersenweefsel. Als je dan de juiste medicijnen toedient dan kunnen die daar doorheen.”

Interessant

Andere geneesmiddelen tegen kanker of tegen alzheimer, die in het laboratorium wel werken, bereiken het brein nu nog onvoldoende. „Dat kan straks wel, dus dat is zeer interessant”, stelt de kinderoncoloog.

Samen met zijn collega’s, onder wie alzheimerdeskundige prof. Wiesje van der Flier van Amsterdam AMC , gaat dr. Van Vuurden de nieuwe FUS-technologie de komende jaren onderzoeken bij 10 volwassenen en 10 kinderen met hersenstamkanker en bij 10 alzheimerpatiënten. De Hersenstichting betaalt het 2,5 miljoen euro kostende onderzoek. „We beginnen in 2023 met de eerste patiënt en een jaar later verwachten we de eerste resultaten.”