Koen (41) is dol op spookhuizen: ’Je kapot schrikken is verslavend’

Mijn eerste spookhuiservaring...

„Was in Walibi. Fright Nights bestond toen nog niet zo lang en was een stuk minder spectaculair dan het nu is. Ik weet nog wel dat ik onder de indruk was. Een paar jaar later reageerde ik op een vacature en kon ik aan de slag als teamleider bij een van de spookhuizen. Doordeweeks zat ik op kantoor als IT’er en in het weekend bevond ik me tussen de monsters en het nepbloed. Een mooie combinatie, haha. Na acht jaar bij Walibi gewerkt te hebben, besloot ik samen met wat anderen een eigen spookhuis te beginnen. We begonnen met nul budget, maar het was direct een succes. Inmiddels is het uitgegroeid tot een evenement van drie weekenden: The Horror Zone.”

Wat spookhuizen zo leuk maakt...

„Is simpel: de adrenaline. Ik vind het prachtig om er vanuit professioneel oogpunt naar te kijken en te zien hoe je met licht en geluid de perfecte setting kunt creëren. Maar het stofje dat vrijkomt als je je helemaal kapot schrikt, is verslavend. Mensen denken weleens dat ik niet meer schrik omdat ik al zoveel heb gezien en de spookhuizen zelf op- en afbouw, maar dat is onzin. De scare-acteurs zijn degenen die een spookhuis maken of breken. Ook al heb je nul budget en moet je het met twee zaklampjes in de hoek van de kamer doen, als je een acteur hebt die precies weet wanneer en uit welke hoek hij moet verschijnen en – ook heel belangrijk – weer moet verdwijnen, schrik je altijd.”

Ⓒ Feriet Tunc

Van de sfeer in pretparken...

„Krijg ik nooit genoeg. Ik ben er zeker eens per maand te vinden, in de zomer soms twee of drie keer. Ik ga niet alleen voor de grote parken, maar juist ook voor van die kneuterige kleine. Natuurlijk pak ik altijd de spookhuizen mee. Wat dat betreft heb ik een hoop gezien. In Nederland en Europa, maar ook daarbuiten. Home haunts in Amerika zijn tof; gewoon bij iemand in de tuin of garage waarbij de hele familie meespeelt. Japan heeft ook indruk gemaakt. Daar hebben veel winkelcentra permanente spookhuizen. Klein, vaak met maar drie of vier kamers, maar heel cool. Juist omdat er niet veel ruimte is en er veel met verhalen, licht en geluid wordt gewerkt, is het een intieme ervaring. En heel spooky! Ik geloof niet dat ik bezoekers ergens anders zó hard heb horen gillen.”

Het begon met...

„Lichte dwang, maar inmiddels zijn mijn dochter en vriendin bijna net zo gek op pretparken als ik. Op vakantie kijken we altijd naar wat er in de buurt is. Spookhuizen bezoeken we vaak om de beurt. Mijn vriendin vindt het ook niet erg om er eentje over te slaan. Ik wel, haha. Als ik er ben, moet ik erin ook!”