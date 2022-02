Veerle (34) geeft een inkijkje in haar kasboek: ’Als we iets kopen, moet dat duurzaam zijn’

Naam: Veerle Vrindts (34)

Beroep: directeur en oprichter stichting

Netto inkomen: €4324 (gezamenlijk)

Vaste lasten: €1500

Sparen: niets

Woonsituatie: koophuis

Toen & nu

„Op mijn elfde besloot ik dat ik geen vlees meer wilde eten, dat deed ik voor de dieren. In de loop der jaren ben ik steeds meer gaan lezen, ging ik plantaardig eten en werd de promotie ervan een hobby. Als student organiseerde ik een festival waar je laagdrempelig plantaardig kon eten. Ik studeerde culturele en sociale antropologie en heb daarna altijd voor organisaties rondom dierenrechten gewerkt. Sinds 2016 ben ik fulltime bezig voor de stichting die mijn man en ik hebben opgericht, ProVeg, waarmee we plantaardig eten promoten. Dankzij donateurs en fondsen groeit ons team en kunnen we een steeds grotere positieve impact maken.”

Budget

„We kochten in de goede periode en hebben geen hoge hypotheek, rond €450 per maand. Onze grootste kostenpost is eten. We proberen de nieuwste veganproducten en -restaurants en letten niet echt op geld. Mijn man, dochter en ik zijn daar maandelijks gemiddeld €675 aan kwijt.

Qua salaris verdienen mijn man en ik trouwens hetzelfde. Iedereen verdient evenveel binnen onze stichting. De filosofie is: waarom is een uur uit mijn leven meer waard dan een uur van iemand anders? Mijn werk is niet mogelijk zonder de inspanning van mijn collega’s.”

Overzicht

„Dit jaar hebben we voor het eerst alles gestructureerd in een jaarbegrotingsvoorbeeld van het NIBUD gezet, op basis van onze kosten van vorig jaar. Elke eerste maandag van de maand bekijken we de bankrekeningen.

Aan het eind van het jaar berekenen we wat er is overgebleven. Dat verdelen we dan over sparen en donaties aan goede doelen.”

Woonsituatie

„In 2016 gingen we op zoek naar een huis waar we ook ons kantoor konden vestigen. We zijn terechtgekomen in Almere, best betaalbaar en met wat hulp van mijn ouders. Ideaal: een tuin, vlak bij het station, groen en kindvriendelijk. Vrienden gingen ook net die kant op. Al is het nu wat aan de grote kant; ons kantoor zit inmiddels in Utrecht.”

Duurste aankoop

„In totaal hebben we zo’n €13.000 in de verduurzaming van ons huis gestopt. Als we iets kopen, moet dat duurzaam zijn. Dat kan ook tweedehands. Ik haal geen plezier uit dure merkspullen.”

Financiële misser

„We kwamen er recent achter dat we tijdens de thuiswerkperiode onze ov-abonnementen hebben laten doorlopen. Daar betaalden we het volle pond voor en krijgen we niet meer terug.”

Toekomst

„We willen heel graag een elektrische auto. Onze dochter gaat naar school aan de andere kant van de stad, bijna niet te bereiken zonder auto. We hebben een benzinewagen van mijn oma geërfd, maar dat wringt toch een beetje.

Ooit zouden we naar een ecowijk willen verhuizen, naar een huis dat elektriciteit opwekt.

Met onze stichting wil ik de impact rondom duurzaamheid uitbreiden. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Het klimaat is immers een wereldwijd probleem.”

