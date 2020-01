Review: Red Dead Redemption 2 (PC)

Rockstar heeft opnieuw een meesterwerk neergezet en de PC-versie biedt nieuwe mogelijkheden, maar de ervaring is niet voor iedereen even toegankelijk.

Wat is het?

In 2018 ging zo’n beetje elke ‘Game of the Year’-prijs naar Red Dead Redemption 2. Het is de meest recente titel van gerenommeerd ontwikkelaar Rockstar, die bekend en berucht staat om haar gewelddadige en volwassen games, zoals het wereldberoemde GTA. Maar in plaats van een fictieve versie van New York of Los Angeles speelt Red Dead Redemption 2 zich af in het ruige Wilde Westen, aan het einde van de 19de eeuw.

Als speler stap je in de schoenen van Arthur Morgan. De rechterhand van de charismatische Dutch Van Der Linde, die aan het hoofd staat van de gelijknamige bende. Het gezelschap van criminelen begeeft zich in zwaar weer, want in een hinderlaag van wetsdienaars zijn ze al hun financiële middelen verloren. Daar komt ook nog eens bij dat er een aantal bendeleden zijn gestorven in de valstrik. Gelukkig biedt een heftige sneeuwstorm de nodige dekking om te ontsnappen.

In het gebied rond het pittoreske Valentine moet de Van Der Linde Gang proberen om weer op beide benen te kunnen staan. Dat betekent dat jij als één van de belangrijkste leden binnen de kortste keren weer bezig bent met het uitvoeren van criminele activiteiten. Het zal bovendien niet lang rustig blijven voor de verzameling kleurrijke karakters, want van alle kanten loert er gevaar.

Is het wat?

Rockstar brengt geen games uit aan de lopende band, maar staat vaak wel garant voor kwaliteit. Dat is met Red Dead Redemption 2 niet anders. Sterker nog, het is één van de beste games ooit van de ontwikkelaar. Het verhaal van Arthur Morgan en zijn familieleden is onvergetelijk en zo’n beetje elk karakter voelt aan als een mens van vlees en bloed. Dat komt ook deels door het ijzersterke werk van de stemacteurs.

Maar dat Red Dead Redemption 2 een topgame is, daar waren we vorig jaar al van op de hoogte. Het meesterwerk is nu overgezet naar de PC, wat natuurlijk de mogelijkheid geeft tot nog mooiere beelden. En de nieuwe versie is dan ook bloedmooi. Met alle toeters en bellen aan kan je bijna het zonlicht op je huid voelen en laten de paarden diepe sporen achter in de modderige straten. Rockstar is een kunstenaar als het gaat om realisme.

Om al dat moois op je scherm te toveren heb je alleen wel een flink bakbeest nodig. De game is zeker niet makkelijk om te draaien, hoewel de ontwikkelaar hard aan het werk is met updates om die vereisten omlaag te krijgen. Op de PC heb je bovendien het voordeel van muis en toetsenbord, waardoor je net wat accurater het lood in je tegenstander kan pompen. Clint Eastwood is er niks bij.

Ben je uiteindelijk klaar met het uitgebreide verhaal, dan kan je daarna verder met een tweede leven in Red Dead Online. In de online modus kan je je eigen digitale cowboy maken en talloze activiteiten voltooien in dezelfde grote wereld. Sinds vorig jaar zijn er ook nog eens vier specialisaties bijgekomen, zodat je zelf een carrière kan beginnen. Denk bijvoorbeeld aan het illegaal stoken van alcohol of het vangen van criminelen als onbevreesde premiejager. Je kan makkelijk het hele jaar vullen met Red Dead Redemption 2.

Plus- en minpunten

+ Meeslepend verhaal in het Wilde Westen

+ Levensechte karakters

+ Beeldschone plaatjes

+ Uitgebreide online modus

- Flinke PC nodig om goed te kunnen draaien

Conclusie

PC-gamers kunnen zich gelukkig prijzen met Red Dead Redemption 2 op het platform. Het was een lang jaar wachten, maar dan heb je ook wat. Het verhaal is van de bovenste categorie en je leeft met bijna elk karakter mee, zelfs met de grootste schoften in het gezelschap. Dat het er op de PC ook nog eens bloedmooi uitziet is als een kers op de slagroom. Wij kunnen nu al niet wachten op de volgende game van Rockstar, hoewel we ons nog lang zullen vermaken in Red Dead Online.

Deze review is geschreven in samenwerking met XGN.nl