Oproep: maakt u plannen voor wintersport?

Kiest u hierbij bewust voor minder geavanceerde ski-oorden waarbij je in een open stoeltjeslift naar boven gaat? Of vindt u de maatregelen, zoals een maximum van tien personen per skilift en het verplichte gebruik van mondkapjes voldoende? Uiteraard zal de après-ski op vele plekken niet meer plaatsvinden, dan wel flink worden ingeperkt.

Of slaat u de wintersport dit jaar liever over? Spelen hierbij niet alleen uw veiligheid, maar ook de eventuele extra kosten voor een verplichte coronatest een rol?

