Dagrecept: Thaise biefstuk met boontjes en rijst

Of was het bakken/grillen van biefstuk in die tijd een mannenklus, net zoals het hanteren van de barbecue? Ik kan het me bijna niet voorstellen.

Enfin, dit recept voor Thaise biefstukjes komt uit het Caravanity Camping kookboek door Femke Creemers. Maak eerst een marinade van sojasaus, suiker en geperste knoflook en laat de steaks hierin 15 minuten staan.

Kook de boontjes in 5 tot 7 minuten beetgaar. Leg ze apart in een kom, ze mogen best afkoelen en kook de rijst in dezelfde pan.

Haal de biefstukken uit de marinade en gril ze 2 minuten aan elke kant. De steaks zijn dan medium gebakken. Snijd de rode peper open, verwijder de zaadjes en hak fijn. Serveer met de boontjes, wat rode peper, cashewnoten en rijst.

Nodig voor 4 personen:

- 4 biefstukken van

elk 100 tot 150 g

- 500 g sperziebonen, sugar snaps of haricots verts

- 300 g rijst

- 1 rode peper

- 150 ongezouten

cashewnoten

- 10 el sojasaus

- 2 tl suiker

- 2 tenen knoflook (geperst)