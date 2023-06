Het geheim van de lekkerste fish & chips

We kennen natuurlijk allemaal de Nederlandse kibbeling, heerlijk gefrituurde kabeljauw in een krokant jasje, geserveerd met remoulade- of cocktailsaus.

Aan de overkant van de Noordzee zijn de Britten helemaal idolaat van hun fish & chips, ook wel liefkozend chippies genoemd. Het verschil tussen de twee zit hem vooral in het krokante jasje, die is in Groot-Brittannië wat dunner. Maar hoe kom je tot de lekkerste fish & chips? We vragen het chef en horecaondernemer Justin Brown, die in Nederland en het buitenland geregeld pop-up restaurants opent waar het geliefde gerecht op het menu staat.

„Mijn vroegste herinnering is dezelfde als die van iedereen in Groot-Brittannië. Als je in eigen land een strandvakantie viert, is niets beter dan vis eten terwijl je naar de zee kijkt waar het vandaan komt”, vertelt Brown. „De hele ervaring maakt het zo speciaal.”

De gefrituurde vis werd zowel in Nederland als in Groot-Brittannië in de 16e eeuw door Spaanse en Portugees-Joodse immigranten geïntroduceerd. Ze bereidden de vis op een manier die vergelijkbaar is met pescado frito: omhuld met bloem en vervolgens gebakken in olie. Deze traditie werd in beide landen overgenomen.

Brown: „Fish & chips is een van de oudste tradities in het Groot-Brittannië. Het is weliswaar fastfood, maar altijd met gemaakt van verse vis – voornamelijk kabeljauw, schelvis of schol – en de frieten zijn altijd handgesneden met verse aardappelen. Wist je dat het beslag vroeger eigenlijk werd gebruikt om de vis te koken? Vervolgens haalde men het beslag eraf en at men vis erin alsof het was gestoomd. Niet veel mensen weten dit. Pas vele jaren later begonnen we ook het beslag te eten.”

Hoewel kabeljauw populair is voor fish & chips, gaat de voorkeur van chefs vaak uit naar schelvis. Ⓒ 123rf

Welke vis is nu het beste om te gebruiken: kabeljauw of schelvis? „Het kan allebei, maar ik geef de voorkeur aan schelvis. Ik hou van de maat van de filets, ze zijn iets dunner en groter zodat je het in meer beslag kunt coaten. Hoe knapperiger beslag, hoe beter vind ik. Ook de smaak van schelvis is superlekker, het wordt mooi vlokkerig als het in het beslag stoomt.”

Bier

Hiermee stipt Brown ook het belang aan van het beslag, dat altijd wordt gemaakt met bier. „Het maakt niet uit welk bier je gebruikt, als het maar een witbier of blond bier is. Je wilt geen donker bier gebruiken omdat het sneller donker wordt. Een klein trucje dat ik toepas, is een theelepel gedroogde gist om meer lucht te creëren. Hoe meer bubbels je krijgt, hoe knapperiger het beslag.”

De frieten vormen ook een essentieel onderdeel van de ervaring, weet Brown. „Elke grote aardappel in het seizoen is goed, die bevatten minder zetmeel. De beste aardappel is voor mij de maris piper, ook in Nederland verkrijgbaar. Het is de perfecte aardappel voor het maken van frites vanwege zijn grootte en ook hoe hij kookt.”

Vroeger werd het gerecht ook standaard in krantenpapier gewikkeld. Inmiddels mag dat niet meer vanwege de hygiëne. „De krant werd gebruikt om het eten goedkoop warm te houden en te verpakken, in Groot-Brittannië werden namelijk elke ochtend gratis kranten verspreid. Ze doen dit nog steeds maar verpakken de vis eerst in voedselveilig papier.”

Het laatste element op een bord met fish & chips is traditioneel de puree van groene erwten. „Ja, ik serveer de vis altijd met erwtenpuree. Het gaat om gedroogde groene erwten die we een nacht hebben laten weken, daarna gekookt en gepureerd. Het is een grote must in de Britse gemeenschap, samen met moutazijn om erover te besprenkelen en kerriesaus.”

Miami

Brown is op dit moment bezig om in Miami fish & chips aan de man te brengen. Hij blijft ook de komende tijd in Nederland actief, al kan hij nog niet zeggen wanneer hij weer een fish & chips restaurant opent. Mensen kunnen me vinden op Instagram en tot die tijd kunnen ze natuurlijk ook thuis lekker aan de slag met hun eigen variant!”