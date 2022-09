Zoveel eigen geld heb je (nu) nodig voor het kopen van een huis

Dat hangt natuurlijk af van de hypotheekwaarde, eventuele verbouwingen en andere randzaken. Maar het NIBUD vertelt ons dat er wel degelijk een algemeen bedrag is om rekening mee te houden.

Sparen voor een huis

Voor een hypotheek hoef je in principe niet te sparen. Als jij en je partner (of jij alleen) een goed salaris en niet al te veel schulden hebben, zijn er veel mogelijkheden en kun je voor maximaal de waarde van een huis een hypotheek afsluiten. Ook kun je een aanbetaling doen, waardoor de hypotheek lager uitvalt, maar daar heeft lang niet iedereen geld voor.

Het sparen doe je voor de extra kosten bovenop de hypotheek. Denk aan aankoopkosten, kosten voor verbouwingen en dat soort ongein.

Aankoopkosten

Rond de aankoop van een huis moet je als eerst rekening houden met eenmalige aankoopkosten, bestaande uit verschillende kosten. Denk daarbij aan notariskosten, overdrachtsbelasting, advies- en bemiddelingskosten voor de hypotheekadviseur en taxatiekosten. Secundair zijn er nog kostenposten als een bankgarantie, de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie, kosten van een bouwkundige keuring en makelaarskosten.

De eenmalige aankoopkosten van een huis kunnen verschillen, maar ga gerust uit van 5 tot 10 procent van de aankoopsom. Bij een woning van 400.000 euro is dat dus al tussen de 20.000 euro en 40.000 euro. Een behoorlijk bedrag om te sparen. Er zijn kopers die hiervoor aankloppen bij hun ouders, maar lang niet iedereen heeft deze luxe.

Eigen geld voor verbouwing of verhuizing

Ook het verbouwen en het verhuizen kost geld. En regelmatig is er een nieuwe keuken of badkamer nodig, dan wel een update om het huis energiezuiniger te maken. Deze kosten kunnen officieel niet meer bij een hypotheek in, al zijn er manieren om dit te omzeilen. Maar ook hier moet je rekening mee houden tijdens het sparen. Op deze kosten heb je zelf wel meer invloed. Een nieuwe keuken is natuurlijk niet verplicht. Wel kun je dit soort kosten zien als een investering, waardoor je huis meer waard wordt.

Hoeveel eigen geld je minimaal nodig hebt voor een nieuw huis is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Maar in deze tijd kun je zeker wel uitgaan van grofweg 20.000 tot 50.000 euro. Dat wordt nog even goed sparen, al heb je dat vast al een beetje gedaan als je in staat bent om een huis te kopen.

Tips van het NIBUD om te sparen voor je huis