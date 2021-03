Dit mag nooit meer weg: Vaders oude schrijfmachine

Velletjes carbonpapier. Een lint voor een schrijfmachine. Het belletje dat rinkelt als je bij het eind van een zin bent... Wie weet het nog? De romantiek van de oude schrijfmachine. Dit exemplaar is van Tine Zijlstra en haar herinneringen eraan gaan terug tot 1948. Zij was toen negen jaar oud en woonde in Rijnsburg.

„Mijn vader was politieagent en had deze machine ooit aangeschaft zodat hij thuis ook zijn typewerk kon doen. Het eerste patent van deze machine is ’30 october 1894’, het laatste patent dat erop vermeld staat, is ’5 november 1912’. Dus is de machine inmiddels 108 jaar oud, denk ik. Echt een loodzwaar geval!”

Ook Tine herinnert zich maar al te goed hoe er aan het eind van elke regel een belletje klonk. Vervolgens moest ze een hendeltje overhalen om weer een nieuwe regel te beginnen. „Destijds zat ik op de zondagsschool en in die naoorlogse tijd was het in vele opzichten behelpen. We leerden daar elke keer nieuwe liederen maar er was maar één liedboek.”

Dat was een probleem, want dan moesten de liederen uit het hoofd worden geleerd. „Van mijn vader mocht ik op deze typemachine de liederen typen. Met carbonpapier ertussen zodat er meerdere exemplaren tegelijk konden worden gemaakt voor de andere kinderen van de zondagsschool.”

Tine bracht heel wat tijd achter de machine door, want de 9-jarige kon maar met twee vingers tikken. „Dat gaf niets, want ik vond het fantastisch om te doen. Ik ben later vaak verhuisd, maar mijn vaders bureau en zijn typemachine gingen altijd mee. Ik ben er erg aan gehecht en hoop er nog vele jaren tegenaan te kijken.”