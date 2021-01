In hotel The Duke (Den Bosch) draait alles om gastvrijheid

Het lijkt een mooi herenhuis in de bekende Bossche Kerkstraat. Achter de pui schuilt echter The Duke, een charmant boetiekhotel dat vijf jaar geleden de deuren opende. De entree maakt nieuwsgierig: er klinkt muziek en op de blauwe muur is in witte letters geschreven wat je van welke verdieping kunt verwachten. Al wordt dat ook op een grappige manier op elke etage kenbaar gemaakt.

Zo zit er, best een unicum voor een stadshotel, een sportschool op de tweede verdieping, te merken aan het citaat Keep on going, you’re almost there-citaat op de muur. Daar zijn ook de receptie, de bar en het restaurant met open keuken. Hier komt het rauwe en industriële dat door het hele gebouw loopt, mooi samen: antraciet, hout en (nacht)blauw.

Panorama-uitzicht

Op de hoogste en derde verdieping vinden we de verblijven. De toegewezen kamer, The Duke, is er eentje waarvan je even stil wordt. Nu werkt de uitbundig schijnende ondergaande zon mee, maar die krijgt dan ook alle kans door de enorme raampartij rondom die zo’n beetje heel Den Bosch laat zien. De Sint-Janskathedraal kijkt op rechts statig toe.

Het is dat het coronatijd is, maar de zwart-grijze zitkussens in de vensterbank schreeuwen bijna om visite. Die kan dan vanuit de stijlvolle zwarte Smeg-koelkast een biertje pakken of met het professionele apparaat een goede koffie tappen. Daarna kunnen de groene overgordijnen worden dichtgeschoven, de oogstrelende (digitale) Marshall-radio aan, de oranje stoelen kunnen aan de zwarte houten tafel worden geschoven, de mintgroene draaistoelen worden bezet, de deinende zilverkleurige hanglamp op marmeren poot aan en daar is dat feestje.

Neusje van de zalm

De slaapkamer is ook stijlvol ingericht met naar wat het lijkt een extra lang bed, een tussen plafond en vloer gespannen lamp, houten industriële open kast, de kleine variant van het exemplaar in de woonkamer, en weer zo’n designradio. Aangrenzend een donker betegelde badkamer met inloopdouche en bad met uitzicht op de daken van de Brabantse stad.

Het is het neusje van de zalm, maar dat zijn de andere kamers ook. Zo is er een met authentieke houten balken, een met een balkon en zelfs een met sauna. Voor ieder wat wils en dat blijkt ook uit het publiek: jong en hip, ouder en wereldwijs, en sinds corona ook meer ouderen. Kourtney Kardashian tipte het hotel overigens in haar online magazine.

Reizigers met een kleinere beurs kunnen terecht in de budgetvariant van The Duke: The Little Duke Hotel aan de Stationsweg, waar je natuurlijk meteen de Bossche bollen bij buurman banketbakkerij Jan de Groot gaat halen. Al heb je die met een minuut of tien wandelen vanaf het volwassen hotel ook te pakken. Want: geen bezoek aan Den Bosch zonder bollen! En The Duke.

In ’t kort

Interieur

Comfortabel, design, veel hout, warme kleuren.

Locatie

Hartje centrum, met alle bekende winkelstraten en pleinen binnen handbereik en zicht op de Sint-Janskathedraal.

Service

Hartelijk, open, enthousiast en bovenal geïnteresseerd: een praatje is zo gemaakt.

Praktisch

Vanaf ongeveer €110 per nacht, thedukehotel.nl