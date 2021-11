Waarom je volgens Piet Hellemans het beste een kruising of rasloos dier kunt aanschaffen

Helaas denken veel mensen dat een stamboom een gezondheidscertificaat is. Een stamboom is echter een verklaring van afstamming met vermelding van ouders, grootouders en betovergrootouders.

Als deze allemaal tot hetzelfde ras behoren en ze ook een stamboom hadden, dan kan een nakomeling ook een stamboom krijgen.

Een stamboom alleen zegt niets over de gezondheid van een dier. Veel rassen kennen rasgebonden afwijkingen en ziektes. In veel gevallen kan hierop worden getest bij het dier zelf en/of bij de ouderdieren. Dan is de kans klein dat een dier die ziekte heeft of zal ontwikkelen. Op de rashonden- en raskattenwijzer van Dier en Recht kun je vinden welke ziektes bij welke rassen veel voorkomen.

Als je gecharmeerd bent van een bepaald ras en overweegt deze aan te schaffen, is het verstandig om goed te kijken met welke ziektes en kwalen je rekening moet houden.

"Zelfs familieteelt bij fokken"

Komen deze ziektes dan niet voor bij een rasloos dier of bij een kruising? Helaas wel, maar de kans op één of meerdere van deze ziektes is veel kleiner bij een kruising of rasloze hond en kat.

Bij het ontstaan van rassen is op dieren met bepaalde eigenschappen geselecteerd. Beesten die deze kenmerken hadden, werden ingezet om mee te fokken.

Met hun nakomelingen die een bepaalde eigenschap hebben, werd verder gefokt. Vaak is familieteelt toegepast om deze kenmerken sneller in een ras vast te leggen. Dat betekent dat ouderdieren met hun eigen jongen fokken of dat halfbroers en -zussen met elkaar paren.

Hierdoor worden de gewenste eigenschappen in een ras vastgelegd, maar helaas ook eventuele ziektes.

Mijn aanschafadvies voor een hond of kat is: ga op zoek naar een leuke kruising of rasloos dier en blijf weg bij extreme eigenschappen als een korte snuit, bolle ogen, extreem grote of kleine dieren, korte pootjes. Het asiel of verhuisdieren.nl is een goede start.

Ik heb mijn hondje én mijn kat uit het asiel gehaald en het was liefde op het eerste gezicht!

