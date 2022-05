Dit is volgens Nederlandse kampeerders de ideale kampeerhond

Uit het Nationale Camperonderzoek 2022 van camper-deelplatform Goboony, gehouden onder 562 camperreizigers, blijkt dat kampeerders de golden retriever als de meest ideale hond zien tijdens de vakantie, onderweg en op de camping.

Deze hond wordt vooral geprezen om zijn ontspannen gedrag. Hij blijft net zo gehoorzaam als thuis, slaat niet snel aan en blijft vriendelijk mochten vreemde campinggasten onverwacht zijn territorium binnenstappen.

In totaal selecteerde 34% van de ondervraagden de golden retriever als ideale kampeerhond, waarbij de helft van hen ook nog eens zijn kalmte onderweg opmerkte als positieve eigenschap. Op de tweede plaats eindigde de labrador retriever, gevolgd door de poedel.

In bed

Overigens neemt bijna driekwart van de hondeneigenaren zijn trouwe huisdier gewoon mee in de camper als ze op stap gaan. Bijna 65% heeft voor de hond een eigen slaapplekje in de camper gereserveerd. Een kwart van deze camperaars laat de hond ’s nachts ook in bed slapen.

Dierenarts Piet Hellemans legde eerder al in VRIJ uit waar je op moet letten als je je hond wil meenemen op vakantie. „Denk goed na over de mogelijkheden die er voor jouw hond op je vakantieadres zijn, en realiseer je dat je een flink deel van je dag met je hond bezig moet zijn als je hem of haar meeneemt.”

„Vliegvakanties raad ik altijd af als je je hond of kat wilt meenemen. Je dier zit lang in een tas of carrier, er zijn veel harde geluiden tijdens de vlucht en het is vaak lastig om ze gerust te stellen. Als je maanden of langer naar het buitenland gaat, dan is het de overweging waard om je hond of kat mee te nemen, maar voor een of enkele weken levert dit je huisdier meer stress op dan plezier.”