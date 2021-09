Deze unieke Franse wijn is ’t proeven waard (en nu gewoon in Nederland te koop)

Dat is nog eens een leuke verrassing! Zaten we afgelopen zomer op een terrasje in Bayonne te genieten van een onbekend lokaal wijntje uit de Côtes de Gascogne, zien we twee maanden later precies dezelfde fles in de etalage van een Arnhemse wijnhandel.

Bayonne is sowieso het geheim van Zuidwest-Frankrijk. De meeste toeristen haasten zich op hun weg naar het zuiden naar de populaire badplaatsen Biarritz of Saint-Jean-de-Luz, terwijl Bayonne eigenlijk veel authentieker en leuker is.

Ook culi’s slaan op hun bedevaart naar het Baskische San Sebastián, Bayonne meestal over. Goed, er zitten misschien niet zoveel sterrenrestaurants als aan de andere kant van de grens, maar dat is slechts een kwestie van tijd.

Steeds meer jonge koks, die hun opleiding genoten in de eettempels van Arzak, Berasategui of Mugaritz, verhuizen naar de hoofdstad van Frans Baskenland om een eigen zaak op te zetten. Voor relatief weinig geld, kun je in Bayonne je buik rond eten aan Baskische specialiteiten in een modern jasje.

Cryptisch

Én dan is er ook nog fantastische wijn uit de directe omgeving. Die proefden wij dus op ons terrasje aan de oever van de Nive, die dwars door Bayonne stroomt.

Uby Byo No.27 stond er op de fles. Je zou haast denken dat het om een natuurwijn gaat, vanwege de cryptische omschrijving. Een natuurwijn is het niet, maar bijzonder is-ie wel. De druiven van cabernet franc met wat cabernet sauvignon, merlot en tannat zijn ’s nachts geoogst, wanneer het op z’n koelst is.

Bekijk ook: Wijn om naar uit te kijken

Dankzij lichte schilinweking krijgt de wijn extra fruit. Vóóral zwarte bessen, bramen en rozenbottel. Verder iets van noten en wat potlood in de afdronk.

Een originele en aparte wijn, die je behalve op een terrasje in Bayonne ook dus in Arnhem kunt krijgen.

Uby Byo No.27 2018, robbersenvandenhoogen.nl, €9,50.