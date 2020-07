Is elektrisch poetsen beter?

Mijn tandarts raadt me aan om met een elektrische tandenborstel te poetsen. Is dat echt beter dan met een handtandenborstel?

Om je tanden goed schoon te krijgen moet je minstens twee minuten poetsen. De meeste mensen doen dit maar 45 seconden! Met een handtandenborstel is het gebit goed schoon te krijgen als je maar op de juiste manier en lang genoeg poetst. Daarvoor is een goede motoriek is nodig. Dat is niet eenvoudig. De elektrische tandenborstel helpt met het maken van de juiste poetsbeweging. Zelf hoef je dan alleen nog maar de borstel op de juiste plek te plaatsen. Ook blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de elektrische borstel in dezelfde poetstijd meer tandplaque verwijdert dan de handtandenborstel.

De meeste elektrische tandenborstels hebben een timer of een display waarmee de tijd wordt aangegeven. Zo heb je beter in de gaten of je twee minuten gepoetst hebt. Die twee minuten zijn niet alleen belangrijk voor het verwijderen van plaque , maar ook voor de inwerking van fluoride op het gebit.

Er wordt ook nog weleens gedacht dat door hard te poetsen (harder duwen met de borstel) meer plaque wordt verwijderd. Niets is minder waar: hoe harder je poetst, hoe minder plaque je verwijdert. Daarbij kan je je tandvlees beschadigen als je te hard poetst. De elektrische borstels hebben vaak een drukindicator. Ze geven het aan als je te hard poetst (een rood lampje of ze stoppen met poetsen). Daarnaast is de afgelopen twintig jaar veel verschillend onderzoek gedaan waarbij de veiligheid van oscillerend roterend poetsen is beoordeeld. Op grond hiervan kan met grote zekerheid worden gesteld dat oscillerende roterende elektrische tandenborstels even veilig zijn als handtandenborstels.

Zowel met een elektrische borstel met roterende borstel als sonische borstel (beweegt heen en weer) kun je een goede poetsbeweging maken. Met de roterende elektrische borstel kom je ook al gedeeltelijk tussen de tanden. Dat helpt, maar dagelijks tandenstokers of ragers gebruiken hoort ook bij goede gebitsreiniging.

Met de juiste instructie zijn elektrische borstels bij dezelfde poetstijd superieur aan handtandenborstels.

