Zo vind je de juiste tuinontwerper

Zorg dat je weet wat je wilt; maak een schets op papier. Dan begint de zoektocht, allereerst online. Zie je foto’s met vergelijkbare ontwerpen? Kijk wie erachter zit en doorzoek de website. Let ook op referenties.

Kies er vervolgens drie uit om te benaderen. In het gesprek is de juiste vragen stellen belangrijk. Zo kom je erachter of de ontwerper kennis van zaken heeft en of hij of zij snapt wat je wilt, maar het ook zegt als iets niet haalbaar is.

Belangrijk is verder dat de ontwerper bij het proces en de uitvoering betrokken blijft. Aan inschakeling van een ontwerper hangt een prijskaartje dat nogal uiteen kan lopen. Bespaar echter niet al te veel; uiteindelijk betaalt het zich terug in tuingeluk!