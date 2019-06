België kreeg 100 jaar geleden kous op kop

Opgelucht haalden Zeeuws-Vlaanderen en Limburg in juni 1919 adem. De grote mogendheden hadden beslist dat zij niet bij België werden gevoegd. De Belgische regering had deze annexatie-eisen op tafel gelegd in de marge van de onderhandelingen over de Vrede van Versailles, die deze maand honderd jaar geleden werd getekend. Dankzij tactisch opereren van Den Haag kregen de Belgen nul op het rekest.