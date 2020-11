Zo hou je keramiek schoon

Tip 1:

Een wastafel of toiletpot schoonhouden is vooral een kwestie van bijhouden. Wist u bijvoorbeeld dat fluorhoudende tandpastaresten doffe plekken kunnen veroorzaken in de wasbak als u ze te lang laat zitten?

Tip 2:

Kalkaanslag op douchetegels voorkomt u door deze na het douchen droog te maken met een raamwisser of doekje. Lichte kalkaanslag kunt u weghalen met schoonmaakazijn. Hardnekkige aanslag kunt u met schuurmiddel te lijf. Bij speciaal waterafstotend keramiek kunt u geen sterk ontkalkende of schurende middelen gebruiken.

Bekijk ook: Vijf slimme wastips van huishoudexpert Zamarra

Tio 3

Feitje: in goed geventileerde en verwarmde ruimtes ontstaat eerder kalkaanslag in het toilet dan in onverwarmde ruimtes.

Tip 4:

Bruine aanslag in de afvoer van het toilet? Gooi er ’s nachts een reinigingstablet voor kunstgebitten in. De volgende ochtend is het weer wit.

Bekijk ook: Vijf handige recycletips van Zamarra

Tip 5:

Is een grijze streep in de wasbak voelbaar, dan is het een kras in het keramisch oppervlak. Voelt u niets, dan is het een metaalstreep. Deze kunnen ontstaan door contact met een metalen voorwerp zoals een gesp of armband. Deze strepen kunt u wegpoetsen met wat Staalfix op een doekje.